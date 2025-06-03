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Обслуживание фонтанов в парках Орла обойдётся в 3,1 млн рублей

Обслуживание фонтанов в парках Орла обойдётся в 3,1 млн рублей

МАУК «Централизованный парковый комплекс города Орла», в который входят горпарк и Детский парк, подвёло итоги закупок на выполнение работ по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации трёх фонтанов.

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