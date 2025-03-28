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Всё о женщинах

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  • alorgtech alorgtech
    ГлЮпый очередной ггоре-психолог доморощенный. Более, чем уверен, что воспитывалась в ущербной семье, без любящего отцаКак отцы портят ж...
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    Я между плитками поливаю раствором KOH(едкий калий),чтобы наверняка.Избавляемся от со...

Психолог высказалась о плюсах и минусах «бежевых мам»

Психолог высказалась о плюсах и минусах «бежевых мам»

Спокойная обстановка дома, нейтральные цвета в интерьере, качественные игрушки натуральных оттенков — все это про тренд «бежевые мамы», рассказала преподаватель Московского института психологии (МИП), клинический, детский и подростковый психолог Елена Харитонцева.

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