Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Безуглая выступила за мобилизацию женщин, сославшись на Конституцию Украины

Безуглая выступила за мобилизацию женщин, сославшись на Конституцию Украины

На фоне активного наступления ВС РФ по всем фронтам, потери территорий и огромных потерь в ВСУ, а мобилизационный ресурс уже исчерпан, на Украине участились публичные заявления о необходимости мобилизации женщин.

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