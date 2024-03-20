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Депутат Водолацкий: на Купянском направлении находятся французские подразделения

Депутат Водолацкий: на Купянском направлении находятся французские подразделения

Французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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