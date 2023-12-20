Австралийский рыбак заявил об обнаружении крыла пропавшего в 2014 году малазийского «Боинга»

Автралийский рыбак сообщил, что принадлежащий ему глубоководный траулер поднял с морского дна предмет, предположительно являющийся крылом исчезнувшего с радаров 8 марта 2014 года пассажирского самолета малазийской авиакомпании Malaysia Airlines.
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