Валентин Катасонов. Мифы «перегрева»Росстат бесстрастно показал, в чем Россия превзошла Мальдивы и Таиланд«Перегрев» российской экономики – это миф, загрузка производственных мощностей у нас хуже, чем в Сенегале.
«Перегрев» российской экономики – это миф
Комментарии
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Александр
Загрузка в 100% - временное явление. Нужно время на обновление и обслуживание оборудования. Проблема в наличии заказов у производителей. А их просто нет. Выходит, импортозамещение - заурядный блеф, прикрываемый выставочными образцами и макетами на выставках. А «перегрев» - маскировка беспомощности наших эффективных и засилья нуворишей, рвущих недра страны.
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