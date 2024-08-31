Страна и люди
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Страна и люди

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«Перегрев» российской экономики – это миф

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Комментарии
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А
Александр
Загрузка в 100% - временное явление. Нужно время на обновление и обслуживание оборудования. Проблема в наличии заказов у производителей. А их просто нет. Выходит, импортозамещение - заурядный блеф, прикрываемый выставочными образцами и макетами на выставках. А «перегрев» - маскировка беспомощности наших эффективных и засилья нуворишей, рвущих недра страны.
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14 час.

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