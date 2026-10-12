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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач предупредил о рисках использования термосов

Врач предупредил о рисках использования термосов

Если держать в термосе сладкий чай или морс больше шести–восьми часов, риск отравления резко возрастает Использование плохо промытого или недостаточно просушенного термоса может привести к отравлению или аллергической реакции, подчеркнул в беседе с "Абзацем" терапевт Андрей Кондрахин.

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