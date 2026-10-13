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Владимирские новости

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ЕС ввел санкции против 16 компаний и 14 гендиректоров Владимирской области

ЕС ввел санкции против 16 компаний и 14 гендиректоров Владимирской области

В санкционный список ЕС попали 16 предприятий и 14 гендиректоров из Владимирской области, включая Владимирский химический завод, завод «Электроприбор», Ковровский электромеханический завод и другие.

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