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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миннесота» продлила Маркуса Фолиньо на 4 года с кэпхитом 4 млн долларов

32-летний нападающий выступает за команду с 2017 года.  В прошлом сезоне он провел 65 матчей в регулярном чемпионате и набрал 21 (7+14) очко при 237 силовых приемах (14-е место в лиге) и 97 минутах штрафа (13-е).

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