Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации на Украине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Пхеньяне отметил роль Москвы в поддержании стратегического баланса в мире, выразил ей поддержку в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине.