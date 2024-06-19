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Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации на Украине

Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации на Украине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Пхеньяне отметил роль Москвы в поддержании стратегического баланса в мире, выразил ей поддержку в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине.

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