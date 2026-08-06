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Ликсутов рассказал о фестивале к 20-летию ОЭЗ Москвы

Ликсутов рассказал о фестивале к 20-летию ОЭЗ Москвы

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что ОЭЗ «Технополис Москва» развернет интерактивные зоны с карбоновыми гитарами, авиационными интерьерами и AR-играми на «Технофесте» 22 августа у Северного речного вокзала .

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