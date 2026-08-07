«Нефтедоллар трещит по швам»: чем грозит США прекращение поставок нефти из Эр-Рияда Впервые с 1985 года Саудовская Аравия полностью прекратила поставки нефти в США.
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«Нефтедоллар трещит по швам»: чем грозит США прекращение поставок нефти из Эр-Рияда Впервые с 1985 года Саудовская Аравия полностью прекратила поставки нефти в США.
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