26 июня в Звенигородском манеже открылась выставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея", на которой представлено более 40 работ известных русских художников разных эпох и стилей.
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