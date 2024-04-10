Александр Овечкин прокомментировал свою рекордную шайбу в сезоне

Все благодаря стабильности и команде Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин оценил свой рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу регулярных сезонов с 30 голами и более.
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