Полковник ВС РФ и гражданин Израиля Дмитрий Галкин. Чем занимался брат артиста, что к нему пришли с обыском?

Ну а другие олигархи, про которых стараются не афишировать их имена , у них что нет иностранного гражданства? , у депутатов многих так же не одно гражданство и дети там живут и учатся , нужна какая то четкая линия , если можно значит можно , ну если нельзя то должен быть запрет на двойное гражданство , иначе ничего не понять ...у некой Ксении скорее всего не одно гражданства и что , кто то про нее что то говорит или типа друзья ...

Игорь Максаков

А вот Газпрома контора, которая в Питере стоит самая высокая в Европе за чьи деньги построена? Мне кажется там и мои деньги хоть микроскопические, но есть? Ведь баллон газа в 27 литров я покупаю за более чем 700 рублей, а меня не спрашивают нужна ли мне эта кукурузина в Питере? Если бы её не строили, наверно он рублей триста-четыреста стоил? А хотят ещё две ещё выше построить. Это что, теперь буду платить по 1100 рублей за 27 литровый баллон? А оно мне наХ надо. Пусть Миллер со своими дружками-компаньонами за свои бабки строит. И так, господа, у нас в стране везде так, на чужом Х в рай заезжают без билета и никого не спрашивают.