Наверное, Вы уже знаете о том, что у старшего брата Максима Галкина*, который является генеральным директором ООО "Военно-промышленная компания" и руководителем Арзамасского машиностроительного завода, прошли обыски.
Полковник ВС РФ и гражданин Израиля Дмитрий Галкин. Чем занимался брат артиста, что к нему пришли с обыском?
Комментарии
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Астон Мартин
Ну а другие олигархи, про которых стараются не афишировать их имена , у них что нет иностранного гражданства? , у депутатов многих так же не одно гражданство и дети там живут и учатся , нужна какая то четкая линия , если можно значит можно , ну если нельзя то должен быть запрет на двойное гражданство , иначе ничего не понять ...у некой Ксении скорее всего не одно гражданства и что , кто то про нее что то говорит или типа друзья ...
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13 час.
ВераВерная
Согласна с Вами. Запретить двойное-тройное гражданство для всех государственных людей. Получается абсурд какой-то - граждане враждебных нам стран думают о благополучии России денно и нощно, не смыкая глаз, хотя принимая присягу в другом государстве, клянутся этого не делать)))
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12 час.
Игорь Максаков
А вот Газпрома контора, которая в Питере стоит самая высокая в Европе за чьи деньги построена? Мне кажется там и мои деньги хоть микроскопические, но есть? Ведь баллон газа в 27 литров я покупаю за более чем 700 рублей, а меня не спрашивают нужна ли мне эта кукурузина в Питере? Если бы её не строили, наверно он рублей триста-четыреста стоил? А хотят ещё две ещё выше построить. Это что, теперь буду платить по 1100 рублей за 27 литровый баллон? А оно мне наХ надо. Пусть Миллер со своими дружками-компаньонами за свои бабки строит. И так, господа, у нас в стране везде так, на чужом Х в рай заезжают без билета и никого не спрашивают.
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8 час.
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