Опрос: каждый четвертый россиянин не может разобраться в квитанциях по оплате ЖКУ

Опрос: каждый четвертый россиянин не может разобраться в квитанциях по оплате ЖКУКаждый четвертый россиянин (27%) не понимает частично или полностью, как формируются квитанции за жилищно-коммунальные услуги Об этом рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе онлайн-платформы Doma.
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