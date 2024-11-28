Опрос: каждый четвертый россиянин не может разобраться в квитанциях по оплате ЖКУ

Опрос: каждый четвертый россиянин не может разобраться в квитанциях по оплате ЖКУКаждый четвертый россиянин (27%) не понимает частично или полностью, как формируются квитанции за жилищно-коммунальные услуги Об этом рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе онлайн-платформы Doma.