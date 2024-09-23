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Петербургский дневник

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Врач-гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, кому нельзя есть яйца

Их не стоит употреблять людям с повышенным холестерином и панкреатитом От употребления яиц рекомендуется отказаться аллергикам, людям с повышенным холестерином, а также панкреатитом в стадии обострения, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

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