Врач-гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, кому нельзя есть яйца

Их не стоит употреблять людям с повышенным холестерином и панкреатитом От употребления яиц рекомендуется отказаться аллергикам, людям с повышенным холестерином, а также панкреатитом в стадии обострения, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.