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Царьград

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Захарова сыронизировала над призывом главы МИД Эстонии Цахкны загнать в угол Путина

Захарова сыронизировала над призывом главы МИД Эстонии Цахкны загнать в угол Путина

Дипломат прокомментировала заявление эстонского министра в своём ТГ-канале.Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала слова министра иностранных дел Эстонии Маркуса Цахкны.

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