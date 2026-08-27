Глава МИД Ирана обвинил США в «экономическом терроризме»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу и членам организации, в котором заявил, что США принуждают не участвовавшие в войне страны к «экономическому терроризму» против Тегерана.
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