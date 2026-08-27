НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

91 подписчик

Глава МИД Ирана обвинил США в «экономическом терроризме»

Глава МИД Ирана обвинил США в «экономическом терроризме»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу и членам организации, в котором заявил, что США принуждают не участвовавшие в войне страны к «экономическому терроризму» против Тегерана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии