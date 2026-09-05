Бойцы ВС РФ уничтожили три беспилотника ВСУ в Курской области

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Расчеты мобильных огневых групп батальона противодействия БПЛА группировки войск "Север" уничтожили три дрона противника в Курской области.
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