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ТАСС

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Бойцы ВС РФ уничтожили три беспилотника ВСУ в Курской области

Бойцы ВС РФ уничтожили три беспилотника ВСУ в Курской области

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Расчеты мобильных огневых групп батальона противодействия БПЛА группировки войск "Север" уничтожили три дрона противника в Курской области.

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