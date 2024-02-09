Синяя «Гранта» - без «тормозов»: Краснодар, нельзя молчать

Важно, чтобы подобные инциденты были своевременно пресечены и виновные понесли ответственность. Если вы стали свидетелем такого происшествия, рекомендуется сообщить об этом в полицию или другие соответствующие органы.
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