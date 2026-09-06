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«Думаю, это надолго»: Лера Кудрявцева рассказала, как инспектор ГАИ устроил ей экзекуцию из-за пленки на авто

«Думаю, это надолго»: Лера Кудрявцева рассказала, как инспектор ГАИ устроил ей экзекуцию из-за пленки на авто

Леру Кудрявцеву оштрафовали на 500 рублей за цвет машины Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками неприятной историей, произошедшей на дороге.

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