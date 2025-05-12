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Беннетт о 2:0 с «Торонто» в 4-м матче серии: «Это уже больше похоже на привычный хоккей «Флориды» в плей-офф. Более плотная игра, не так много шансов. Бобровский стоял на голове»

Беннетт о 2:0 с «Торонто» в 4-м матче серии: «Это уже больше похоже на привычный хоккей «Флориды» в плей-офф. Более плотная игра, не так много шансов. Бобровский стоял на голове»

«Пантерс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Лифс» (2-2).  «Это уже больше похоже на привычный хоккей «Флориды» в плей-офф.

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