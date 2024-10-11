Синоптики спрогнозировали бабье лето в Москве

Синоптики пообещали москвичам в пятницу бабье лето, передает РИА Новости.По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ожидается солнечный день, температура воздуха составит +14-16 градусов, по области может подниматься до +18.
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