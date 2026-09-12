Лесхозы Татарстана к профессиональному празднику получили новую технику

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» Новую технику получили сегодня лесхозы Татарстана на торжественном мероприятии в Сабинском районе республики, приуроченном к 105-летию образования Управления лесным хозяйством Татарстана и Дню работников леса.
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