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Пятый канал

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«Не трогайте наше!» — Догилева объявила войну ремейкам советской классики

«Не трогайте наше!» — Догилева объявила войну ремейкам советской классики

Народная артистка России Татьяна Догилева заявила, что негативно относится к созданию новых версий известных советских картин и считает, что современным кинематографистам стоит больше работать над оригинальными историями.

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