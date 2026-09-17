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Шутки, которые разрывают шаблоны

Шутки, которые разрывают шаблоны

Ох уж эти гости — горы немытой посуды, беспорядок повсюду. И ведь они ещё даже не переступили порог.Гренландия и Куба выступили с инициативой немедленно подписать меморандум о признании поражения от США.

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