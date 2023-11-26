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Сорокин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 40 бросков в матче с «Флайерс». «Айлендерс» уступили по буллитам

«Айлендерс» уступили «Филадельфии» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Таким образом, матчи на ноль записали в актив оба вратаря – Илья Сорокин (2-й в этом сезоне, 40 сэйвов в основное время и в овертайме) и Самуэль Эрссон (1-й в этом сезоне, 25 сэйвов).

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