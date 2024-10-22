Поисковики выяснили судьбу бойца РККА Ивана Щетинкина, пропавшего без вести

Погибшего красноармейца, обнаруженного при обследовании захоронения военнопленных в деревне Котлы Кингисеппского района Ленинградской области, звали Иван Сергеевич Щетинкин, сообщает пресс-служба Поискового движения России 22 октября в соцсети «ВКонтакте».
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