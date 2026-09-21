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Якушев объяснил успех «Единой России» просчитыванием каждого решения

Якушев объяснил успех «Единой России» просчитыванием каждого решения

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев объяснил успех партии на выборах комплексной работой, в которой каждое принятое решение было направлено на достижение результата.

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