Актёр из Челябинской области снялся в ремейке американского сериала

В актёрском дуэте с Евгением Мироновым выступил Александр Робак.Российский актёр Александр Робак, который вырос в городе Златоуст Челябинской области и в 16 лет уехал учиться на актёра в Ярославль, уже давно работает со звездами российского кино.
В актёрском дуэте с Евгением Мироновым выступил Александр Робак.Российский актёр Александр Робак, который вырос в городе Златоуст Челябинской области и в 16 лет уехал учиться на актёра в Ярославль, уже давно работает со звездами российского кино.
Свежие комментарии