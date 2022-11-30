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Актёр из Челябинской области снялся в ремейке американского сериала

Актёр из Челябинской области снялся в ремейке американского сериала

В актёрском дуэте с Евгением Мироновым выступил Александр Робак.Российский актёр Александр Робак, который вырос в городе Златоуст Челябинской области и в 16 лет уехал учиться на актёра в Ярославль, уже давно работает со звездами российского кино.

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