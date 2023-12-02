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Накануне выборов в Европарламент в ЕС испугались «столкновения цивилизаций»

Накануне выборов в Европарламент в ЕС испугались «столкновения цивилизаций»

В наступающем годы состоятся выборы в Европарламент(они пройдут с 6 по 9 июня 2024 года). И уже сейчас ожидается, что они будут одними из самых спорных в истории этого законодательного органа Европы, учитывая рост популярности крайне правых партий.

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