Глава Керчи Бороздин покинул пост

Уточняется, что такое решение было принято в результате диалога с главой Крыма Сергеем Аксеновым. "По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", — написал Аксенов на своей странице в социальной сети.
Уточняется, что такое решение было принято в результате диалога с главой Крыма Сергеем Аксеновым. "По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", — написал Аксенов на своей странице в социальной сети.
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