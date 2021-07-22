Нью Информ

959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Надо параллельно с пиндосовскими учениями у наших границ проводить свои учения с «испытаниями» систем РЭБ. В том числ...Британский ветера...
  • Nikolai Baranixin
    Заместитель, значит, мошенник? А начальник? Или в доле, или не знал? А вот если не знал - гнать его с поста поганой м...Экс-замглавы Росг...
  • Lehanaizhe
    да, да жить на чужое бабло, орать друг на друга, забыть начальную идею, трахаться и бить морды-это высокоморальноОльга Орлова опро...

Глава Керчи Бороздин покинул пост

Глава Керчи Бороздин покинул пост

Уточняется, что такое решение было принято в результате диалога с главой Крыма Сергеем Аксеновым. "По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", — написал Аксенов на своей странице в социальной сети.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,