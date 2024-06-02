В Казани водитель легковушки сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП, передает «Татарстан 24». ДТП произошло на перекрестке улиц Несмелова и Гладилова, когда байкеры двигались в сторону Большой Крыловки, а автомобилист внезапно повернул налево, сбив мотоциклиста и уехав с места происшествия.