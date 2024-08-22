В Курске устанавливают бетонные укрытия для защиты от ВСУ. Фоторепортаж

Утром 6 августа ВСУ сделали попытку прорваться на территорию Курской области. Также украинская сторона наносит массированные удары по точкам российской территории, обстреляв город Суджа, поселок городского типа Коренево и окрестности населенного пункта Глушакова.
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