«Зачем вы вообще приглашали Лоусона?» Звезда IndyCar раскритиковал Red Bull Racing

«Зачем вы вообще приглашали Лоусона?» Звезда IndyCar раскритиковал Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolДвукратный бронзовый призер чемпионата IndyCar Скотт Маклафлин заявил, что команда Red Bull Racing слишком жёстко обошлась с Лиамом Лоусоном.
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