Романо: «Ботафого» закрыл сделку с «Зенитом» по трансферу Артура

«Ботафого» и «Зенит» закрыли сделку по переходу полузащитника Артура. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети, сумма трансфера составила €10 млн, а также 20% от следующей продажи футболиста.
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