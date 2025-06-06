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Резервный тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области

Резервный тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области

Подрыв железнодорожного пути произошел в Прохоровском районе Белгородской области.фото: РЖДПодрыв железнодорожного пути произошел в Прохоровском районе Белгородской области, с рельсов сошел резервный тепловоз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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