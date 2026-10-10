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Axios: Зеленский 15 минут возмущался после сделки Путина и Трампа по дизтопливу

Axios: Зеленский 15 минут возмущался после сделки Путина и Трампа по дизтопливу

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью порталу Axios 15 минут выражал возмущения после переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, а также после достигнутой между ними сделки по дизтопливу.

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