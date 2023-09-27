Как запорожцы турецкому султану служили- было и такое, и об "обете безбрачия" у казаков

Кадр из фильма «Запорожец за Дунаем» Александр Широкорад Да, действительно, по запорожским законом каждый, кто приведёт женщину в Сечь, то есть в саму казачью крепость, хотя бы и родную сестру, подлежит смертной казни.
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