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Как запорожцы турецкому султану служили- было и такое, и об "обете безбрачия" у казаков

Как запорожцы турецкому султану служили- было и такое, и об "обете безбрачия" у казаков

Кадр из фильма «Запорожец за Дунаем» Александр Широкорад Да, действительно, по запорожским законом каждый, кто приведёт женщину в Сечь, то есть в саму казачью крепость, хотя бы и родную сестру, подлежит смертной казни.

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