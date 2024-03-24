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Российские школы начнут адаптировать под детей мигрантов

Российские школы начнут адаптировать под детей мигрантов

Российские школы начнут адаптировать под мигрантов. Об этом пишет информационное агентство REX.Изначально в Госдуме предложили ввести экзамен для детей мигрантов на знание русского языка, и в случае его несдачи запрещать детям мигрантов поступать в российские школы.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Разделить классы, мигрантов отдельно. А лучше их отправить в аул свой!
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13 час.
N
Nata
В аул и вместе с министром Кравцовым.
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8 час.
ИИ
Иван Иванов
Кравцов продажен и безграмотен, и жаден.
Ответить
3 час.

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