Российские школы начнут адаптировать под детей мигрантов

Российские школы начнут адаптировать под мигрантов. Об этом пишет информационное агентство REX.Изначально в Госдуме предложили ввести экзамен для детей мигрантов на знание русского языка, и в случае его несдачи запрещать детям мигрантов поступать в российские школы.