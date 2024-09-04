Врач Осипов рассказал, что причиной головокружения может быть нарушение мозгового кровообращения

Чаще всего головокружение связывают с недосыпами и переутомлением, однако реальными причинами выступают серьезные проблемы со здоровьем, такие как нарушение мозгового кровообращения, сосудистые изменения, опухоли мозга.
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