37 ивановцев будут служить в подразделениях Росгвардии

Эти призывники не будут задействованы в зоне проведения спецоперации.Осенью этого года 37 юношей из населённых пунктов Ивановской области начали службу в подразделениях Росгвардии, расположенных преимущественно в столичной зоне.
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