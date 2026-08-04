Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Либо снимайте ― либо отчисляйтесь»: мигранток-медиков отстранили от практики из-за хиджабов

   Мусульманки массово жалуются на запрет ношения религиозной одежды в больницах и учебных заведениях Ханты-Мансийский автономный округ продолжает отстаивать право россиян на светское государство.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Замоташек нельзя даже в общественные туалеты пускать!😱
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1 м.
ВВ
Владимир Витковский
.., правильно небезопасно и брезгливо...
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1 м.
я яя
У нас пока светское государство, не нравится -ищите, где  исламские законы.
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1 м.