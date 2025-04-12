«Бессмертный полк» 9 мая покажут на уличных экранах во всех регионах России

«Бессмертный полк» будет транслироваться 9 мая во всех российских регионах на уличных экранов следом за парадом на Красной площади, заявил глава медиахолдинга МАЕР Константин Майор, 12 апреля сообщает ТАСС.
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