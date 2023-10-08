Военный эксперт объяснил, почему в Израиле не сработал «Железный купол»

Израильская тактическая система противоракетной обороны «Железный купол» не справилась с ракетным ударом со стороны сектора Газа, поскольку хорошо работает только по целям, у которых можно просчитать траекторию.
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