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Украли тысячи жизней: Кто "впустил" врага в Курскую область – лицо экс-губернатора Смирнова объяснило всё

Украли тысячи жизней: Кто "впустил" врага в Курскую область – лицо экс-губернатора Смирнова объяснило всё

Царьград Коллаж Царьграда В скандальном и трагичном деле об отсутствии в Курской области на границе с Украиной необходимых защитных сооружений (фортификаций) произошёл стремительный поворот: 16 апреля задержан бывший курский губернатор Алексей Смирнов.

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Комментарии
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J
Juri
сколько же ещё таких предателей?работа по явлению этих гадов должна быть на постоянной основе,пора создавать специальную  организацию,по типу &quot;Смерш&quot;.
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3 час.
ВТ
Василий Топчий
Строительством оборонных объектов должны заниматься ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ. Контроль осуществлять Министр Обороны. А поручено было губернаторам, для отмывания денег, воровства и занесение в вышестоящие кабинеты специально. ИНТЕРЕСНО КТО ПРИДУМАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТЕЙ ВМЕСТО АДМИНИСТРАЦИИ? ГОТОВИЛИ РАСЧЛЕНЕНИЕ РОССИИ.
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1 час.
Анатолий ashkourin
Если бы все фортификационные укрепления были сооружены,то ВСУ не выбили с территории и по сей день.Большой бардак продолжается и нет ему конца.Не воруют только безрукие инвалиды,а их в кремлевскую власть не пущают.
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4 мин.
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