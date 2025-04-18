Украли тысячи жизней: Кто "впустил" врага в Курскую область – лицо экс-губернатора Смирнова объяснило всё

сколько же ещё таких предателей?работа по явлению этих гадов должна быть на постоянной основе,пора создавать специальную организацию,по типу "Смерш".

Строительством оборонных объектов должны заниматься ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ. Контроль осуществлять Министр Обороны. А поручено было губернаторам, для отмывания денег, воровства и занесение в вышестоящие кабинеты специально. ИНТЕРЕСНО КТО ПРИДУМАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТЕЙ ВМЕСТО АДМИНИСТРАЦИИ? ГОТОВИЛИ РАСЧЛЕНЕНИЕ РОССИИ.

Анатолий ashkourin

Если бы все фортификационные укрепления были сооружены,то ВСУ не выбили с территории и по сей день.Большой бардак продолжается и нет ему конца.Не воруют только безрукие инвалиды,а их в кремлевскую власть не пущают.