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Гигантский потенциал: Месторождение «Совиное» на Чукотке готовится стать новым золотым Эльдорадо

Гигантский потенциал: Месторождение «Совиное» на Чукотке готовится стать новым золотым Эльдорадо

Гигантский потенциал: Месторождение «Совиное» на Чукотке готовится стать новым золотым Эльдорадо Татьяна АрестоваГосударственная комиссия по запасам полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию подтвердила крупнейшие запасы золота в России на месторождении Совиное (Чукотский автономный округ).

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