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Царьград

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Небензя: Нелегитимность Зеленского может осложнить мирные переговоры с Украиной

Небензя: Нелегитимность Зеленского может осложнить мирные переговоры с Украиной

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что мирные соглашения с Киевом должны подписываться законным руководством Украины, иначе их легитимность может быть поставлена под сомнение.

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