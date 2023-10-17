Сборная Украины добилась победы на Мальте, Мудрик забил гол и заработал пенальти

Украинские футболисты не без труда обыграли в гостях аутсайдера отборочной группы Мальту – 3:1. Украинцы имели подавляющее территориальное преимущество, но пропустили первыми – в редкой контратаке на 12-й минуте.
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